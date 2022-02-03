Путин пообещал поддержку отечественным брендам, чтобы они имели преимущества перед международными монополистами

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Президент России Владимир Путин пообещал поддержку властей отечественным брендам, чтобы они имели конкурентные преимущества перед крупными международными монополистами, передает ТАСС.

"Я являюсь вашим горячим сторонником и считаю, что наши отечественные бренды, конечно, должны не просто развиваться, а должны иметь определенные конкурентные преимущества перед теми крупными международными компаниями, монополистами на самом деле, которые, безусловно, имеют преимущества в силу целого ряда обстоятельств", - обратился глава государства к представителям "Деловой России".

Путин отметил, что руководство страны "старалось это делать и в прошлом". "Но сейчас это особенно актуально, тем более, что значительное, большое количество наших отечественных компаний готовы к этой конкуренции, им только нужно дать возможность делать это добросовестно", - подчеркнул Путин.

Таким образом он отреагировал на выступление руководителя сети ресторанов "Теремок" Михаила Гончарова, который попросил поручить правительству проработать модель сглаженного режима роста налогов для отрасли. "Будем считать, что такое поручение есть правительству. Я прошу коллег еще раз к этому вернуться и принять необходимые решения", - пообещал президент.

Гончаров рассказал, что в "Теремке", сеть которого насчитывает более 300 ресторанов, в год выпекается 32 млн блинов.

"Это наш ответ McDonald’s и бигмаку", - уверен предприниматель. Он заверил, что отечественный ресторанный бизнес "готов на равных конкурировать с крупным американским бизнесом, который отлично чувствует себя в России".

Путин заверил, что тема конкурентоспособности отечественного бизнеса "постоянно находится в поле зрения правительства, соответствующих ведомств, идет постоянный диалог между Минфином и Минэкономразвития".

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