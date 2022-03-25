Прокуратура Самарской области объявила 130 предостережений из-за завышения цен

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Прокуратура Самарской области проверила ценообразование на социально значимые товары, лекарства и медицинские изделия. Подробности надзорное ведомство сообщило на межведомственном заседании 24 марта.

Прокуроры на местах проверили всю цепочку товарного рынка от завода до полок торговых сетей.



В ведомстве отметили, что в розничных магазинах наблюдается рост стоимости социально значимых товаров - сахара, соли, гречневой крупы. В ряде муниципальных образований области есть дефицит сахара, что отражается на ценах на кондитерские и хлебобулочные изделия.



Глава региональной прокуратуры Сергей Берижицкий объявил производителям региона предостережения о недопустимости нарушения закона.



В марте прокуроры объявили предостережения о недопустимости необоснованного завышения цен 130 представителям производителей, поставщиков, посредников, аптек, торговых сетей и ретейлеров региона.



Проверки будут продолжаться, пишет Сова.