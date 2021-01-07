Прокладку "Северного потока - 2" в водах Дании возобновят 15 января

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7 января 2021 18:03
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Датское энергетическое агентство получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода "Северный поток - 2".

Датское энергетическое агентство получило от Nord Stream 2 AG новое расписание прокладки газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта. Компания возобновит укладку труб 15 января, сообщили ТАСС в четверг в ведомстве.

"Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока - 2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года", - отметил глава пресс-службы Туре Фалбе-Ханссон.

 

Фото:    Томас Ойгстер/Пресс-служба компании Nord Stream 2/ТАСС

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Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
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30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
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29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
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