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Производители упаковочного картона решили сократить выпуск на 25%

18 апреля 2022 09:20
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Производители упаковочного картона решили сократить выпуск на 25%

Спрос на российский картон для производства упаковки крупногабаритных грузов с конца февраля снизился на 25-30%, или на 112-134 000 т в месяц, поэтому его производители решили сократить выпуск на 25% в этом году, сообщил РБК со ссылкой на гендиректора Лиги переработчиков макулатуры Андрея Гурьянова. 

По его словам, попытки привлечь дополнительные заказы с помощью резкого снижения цен «стали бы худшим решением», потому что демпинг сам по себе не может породить дополнительный спрос и «только разрушит отрасль». Производители пытаются удержать цены на картон на уровне февраля — от 51 000 до 68 000 руб. за т без НДС. 

В пресс-службе Минпромторга сообщили изданию, что отдельные производители картона замедлили темпы производства, но ни один не прекратил работу. 

В обзоре Объединеной бумажной компании за 2021 г. говорится, что более 50% экспорта российского картона приходилось на Китай, также его поставляли в Сенегал, Гватемалу, Эквадор, Узбекистан, Украину, Литву, Италию, Германию, Филиппины, Турцию, Латвию, Вьетнам и Бельгию. 

80% экспорта приходится на тарный картон из целлюлозы, 20% — на картон из макулатуры. 20% в экспорте картона из целлюлозы приходилось на страны Европы, на Украину поставлялось 4% картона из макулатуры, а в Литву — 3%. Коммерческий директор направления «тарный картон и макулатура» компании «Объединенные бумажные фабрики» Жан Кудайбергенов рассказал. что после начала спецоперации России на Украине поставки на Украину и в Западную Европу остановились. Это произошло не только из-за спецоперации, но и из-за нарушения логистических цепочек в Европе: российским судам запретили входить в порты ЕС, а российским автоперевозчикам — пересекать границу союза. 

По мнению Кондратьева, из-за почти полной остановки поставок в Европу производители могут нарастить экспорт в Китай. Однако из-за роста товарооборота России и Китая возник дефицит вагонов для транспортировки, что привело к снижению поставок в эту страну. Кудайбергенов добавил, что производители могут нарастить экспорт в другие дружественные страны — в африканские государства и Латинскую Америку, а также Турцию и Индию. Заместитель гендиректора «Л-Пак» по коммерческой деятельности Александр Васильев добавил, что спрос на картон также сократился на внутреннем рынке из-за ухода иностранных компаний из России, пишут Ведомости.

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