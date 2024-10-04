Производители сидра предупредили о росте цен на фоне нехватки яблок

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В 2025 году сидр подорожает в том числе из-за нехватки яблок. Майские заморозки снизили урожай в центре и на севере страны, а цены на оставшиеся яблоки взлетели вдвое. Урожай на юге не пострадал, но для сидра он не подходит, пишет РБК.

Российские производители сидра столкнулись с нехваткой и подорожанием яблок, необходимых им для выпуска напитка. Об этом РБК рассказали опрошенные участники рынка. По словам председателя Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александра Казакова, владельца сидродельни «Заповедник», рост цен на техническое яблоко, используемое в отрасли, в зависимости от региона составил от 25 до 100% год к году.

Это связано со снижением урожая в центральном, северном и северо-западном округах страны из-за майских заморозков, пояснил Казаков. Именно в этих регионах расположена большая часть производств традиционного сидра (то есть того, который производится из свежих яблок, а не из концентрата яблочного сока), пояснил Казаков. Например, в Псковской области, по его словам, в этом году было собрано лишь 30% от традиционного урожая.

Информацию о подорожании яблок и яблочного сока подтвердил и подмосковный производитель сидра Максим Брехт. На поздний урожай, который наиболее востребован у производителей, цены в годовом выражении выросли почти в два раза, уточнил он. Так, в прошлом году литр яблочного сока стоил 25 руб., а в этом уже 50 руб., рассказал Брехт на основе проведенного им опроса почти 30 производителей сидра. По словам сооснователя «Токсовской сидрерии» Константина Шмолдаева, в северо-западном регионе урожай яблок составил всего 30–40% от традиционного объема. Сейчас яблоки стоят дороже на 15–20%, чем в прошлом году, добавил Шмолдаев.

По словам тульского производителя сидра St.Anton Олега Горелова, урожай яблок в этом году ниже «минимум в три раза». На этом фоне крестьянско-фермерские хозяйства еще в августе подняли цены с 11–12 руб. за 1 кг технического яблока годом ранее до 20 руб. Сейчас стоимость 1 кг яблок составляет уже 27 руб., продолжает Горелов.