Производители ПАК могут получить налоговые льготы

Минцифры начинает приём заявок на включение программно-аппаратных комплексов (ПАК) в реестр российского ПО.
Это позволит компаниям-производителям ПАК претендовать на налоговые льготы — пониженные страховые взносы (7,6 %) и нулевую ставку по налогу на прибыль.
Какие требования:
Заявки рассматривает Экспертный совет при Минцифры.
Также в реестре теперь можно указать, что ПО относится к сфере искусственного интеллекта. Это даёт компаниям, которые его внедряют, льготы при уплате налогов.
Подать заявление на включение в реестр можно по ссылке.