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Производители молочной продукции в России пожаловались на нехватку картона

14 июня 2022 11:10
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Производители молочной продукции в России пожаловались на нехватку картон

Производители молочной продукции в России пожаловались на нехватку картона для упаковки и попросили помощи у властей для снижения остроты проблемы. Об этом во вторник, 14 июня, со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

На прошлой неделе состоялось заседание комитета Госдумы по аграрным вопросам, на котором выступили представители «Союзмолока» (объединяет Danone, PepsiCo, «Экониву», «Молвест» и другие). Они, в частности, предложили депутатам сделать запрос в Минпромторг по планам помесячного производства картона до конца года.

Глава отраслевого объединения Артем Белов объяснил, что с такой информацией компаниям стало бы проще планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. Между тем в нынешних условиях уже возникали ситуации, когда производитель упаковки не мог поставить ее в срок, потому что не получил для этого необходимый картон.

«Союзмолоко» предложило распределять выпускаемый в стране картон для пищевой упаковки между производителями. Речь идет о продукции Tetra Pak, «Ламбумиз», «Стерэкс Пак», «Молопак», «Промпак». В свою очередь гендиректор «Ламбумиза» Александр Абалаков рассказал, что до санкций Евросоюза, введенных в ответ на действие российских войск на Украине, до 50 процентов сырья для ламинированного картона импортировалось. В новых условиях надо найти замену выпадающим объемам.

Источники издания утверждают, что в общей сложности в стране не хватает около 30 процентов картона. При этом российский картон не всегда высокого качества и зачастую не выдерживает требований по срокам хранения продукции. В то же время перевести на стеклянную или пластиковую тару некоторые продукты невозможно из-за технологии производства, пишет Лента.

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