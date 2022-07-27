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Производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка

27 июля 2022 10:16
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Производитель приправ Kamis может уйти с российского рынка

Владеющая брендом специй и приправ Kamis американская McCormick & Co. может покинуть российский рынок из-за кризиса в связи с военной операцией на Украине. У российской структуры уже недоступно 25% ассортимента, а часть сетей отмечают перебои с поставками остальной продукции. Заменить Kamis рассчитывают российские производители, которые таким образом смогут выйти в более высокий ценовой сегмент.

Американская McCormick & Co., Inc., владеющая брендом специй и приправ Kamis, может уйти с российского рынка, рассказали источники “Ъ” в продовольственной рознице. В петербургской сети «Вкустер» говорят, что дистрибутор «Камис-Приправы» распродает товарные остатки, после чего марка Kamis может уйти из страны.

Собеседник “Ъ” в крупной федеральной сети говорит, что официального уведомления об уходе Kamis не было, но перебои с поставками «уже ощущаются».

Продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится, добавил другой источник “Ъ” в рознице. В «Ленте» сообщили “Ъ”, что у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента, а по остальным товарам поставки идут исходя из остатков.

В марте после начала военных действий РФ на Украине McCormick сообщила о приостановке всех операций в России, включая промоакции и новые инвестиции. Тогда в корпорации отмечали, что будут следить за ситуацией. В отчетности за второй квартал McCormick отразила убыток от обесценения нематериальных активов в $10 млн, связанный с «прекращением деятельности в России». Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что компания, вероятно, заранее отразила потери от возможного ухода из России, руководствуясь консервативным прогнозом. В McCormick и «Камис-Приправах» комментарии не предоставили.

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