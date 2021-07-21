Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
В Кинеле сданы объекты благоустройства по нацпроекту Жилье и городская среда
В Кинеле сданы объекты благоустройства по нацпроекту Жилье и городская среда
Смертельное ДТП в Самарской области: погибла женщина, пострадали трое человек
Смертельное ДТП в Самарской области: погибла женщина, пострадали трое человек
В Тольятти на автомобиль с водителем упало дерево
В Тольятти на автомобиль с водителем упало дерево
В Тольятти дети устроили заплыв в грязной луже после ливня
В Тольятти дети устроили заплыв в грязной луже после ливня
Магистраль Центральную в Самаре хотят строить в кредит
Магистраль Центральную в Самаре хотят строить в кредит
У самарца за долги по налогам арестовали Lincoln
У самарца за долги по налогам арестовали Lincoln
В Самарской области пресечена противоправная деятельность по подделке медправок по коронавирусу
В Самарской области пресечена противоправная деятельность по подделке медправок по коронавирусу
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.49
0.14
EUR 87.77
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты

21 июля 2021 10:18
140
Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты

  В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией, считает профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Об этом говорится в заключении на проект "Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года", подписанном заместителем координатора профсоюзной стороны Ниной Кузьминой.

Предлагается также ежегодно увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.

Помимо этого, профсоюзы считают необходимым ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. Сегодня в проекте "Единого плана" прописана индексация только для неработающих пенсионеров.

Представить новые инициативы по достижению национальных целей развития Владимир Путин поручил правительству в апреле в послании Федеральному собранию, сообщает РИА Новости. 

Теги: зарплата индексация профсоюзы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Деньги до зарплаты в Сбере получило уже более 100 тысяч зарплатных клиентов
15 июля 2021, 11:35
Деньги до зарплаты в Сбере получило уже более 100 тысяч зарплатных клиентов
Сервис доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн только для клиентов, получающих зарплату на карту или счёт в СберБанке.  Финансы и Банки
686
Два самарских вуза вошли в топ-20 рейтинга российских экономических вузов по уровню зарплат выпускников
30 июня 2021, 09:53
Два самарских вуза вошли в топ-20 рейтинга российских экономических вузов по уровню зарплат выпускников
В рейтинг вошли сразу 11 вузов из Приволжского федерального округа. Образование
971
На заседании комиссии были заслушаны представители 5 организаций Самарской области, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками.
24 июня 2021, 17:15
Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе
На заседании комиссии были заслушаны представители 5 организаций Самарской области, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками. Экономика
837
В центре внимания
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
21 июля 2021  12:40
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
29
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
21 июля 2021  09:51
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
148
АВТОВАЗ – это сила, энергия, интеллект, традиции. Это основа процветания Тольятти, Самарской области, а во многом – и нашей огромной страны.
20 июля 2021  21:13
Поздравление Дмитрия Азарова с 55-летием АВТОВАЗа 
483
Самарская область и Роскосмос расширяют сотрудничество в рамках НОЦ «Инженерия будущего».
20 июля 2021  19:20
МАКС - 2021:  заключено дополнительное соглашение между Правительством Самарской области и ГК «Роскосмос»
746
Предприятия корпорации занимаются разработкой и выпуском высокоточного оружия, а также продукции двойного и гражданского назначения
20 июля 2021  18:28
Дмитрий Азаров и глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов  обсудили развитие завода «Салют» в Самаре
1790
Весь список