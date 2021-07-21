Профсоюзы предложили обязать работодателей индексировать зарплаты

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В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией, считает профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Об этом говорится в заключении на проект "Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года", подписанном заместителем координатора профсоюзной стороны Ниной Кузьминой.

Предлагается также ежегодно увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты.

Помимо этого, профсоюзы считают необходимым ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. Сегодня в проекте "Единого плана" прописана индексация только для неработающих пенсионеров.

Представить новые инициативы по достижению национальных целей развития Владимир Путин поручил правительству в апреле в послании Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.