Профессия менеджера по продажам оказалась самой востребованной в Самарской области в 2022 году

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Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие профессии вошли в число самых востребованных у работодателей на рынке труда Самарской области по итогам 2022 года, а также какие специалисты чаще всего публиковали свои резюме.

По итогам 2022 года в тройку самых востребованных профессий в Самарской области вошли менеджеры по продажам, продавцы-кассиры и водители. Меньше всего вакансий в регионе в 2022 году было опубликовано для специалистов по сертификации, методологов и брокеров.

Топ-10 самых востребованных профессий в Самаркой области по итогам 2022 года

Место в 2022 Профессия %, доля от общего кол-ва вакансий в регионе, 2022 г. 1 Менеджер по продажам (менеджер по работе с клиентами) 7,2% 2 Продавец-консультант (продавец-кассир) 5,9% 3 Водитель 4,2% 4 Бухгалтер 2,9% 5 Врач 2,7% 6 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 2,5% 7 Слесарь, сантехник 2,3% 8 Программист, разработчик 2,1% 9 Упаковщик, комплектовщик 2,0% 10 Повар, пекарь, кондитер 2,0%

Первая тройка профессий по уровню представленности на рынке труда региона частично совпадает с востребованными вакансиями – в нее также входят менеджеры по продажам (1 место) и продавцы-кассиры (3 место). На втором месте среди массовых профессий оказался администратор.

Топ-10 самых массовых профессий в Самарской области по итогам 2022 года