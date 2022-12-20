Профессия менеджера по продажам оказалась самой востребованной в Самарской области в 2022 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
разбойница в самарском супермаркете напала с ножом на сотрудников
Разбойница в самарском супермаркете напала с ножом на сотрудников
Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро
Рубль в понедельник резко снизился к доллару и евро
Тематические подборки в Яндекс Картах помогут определиться, где поесть и чем заняться в Самаре
Тематические подборки в Яндекс Картах помогут определиться, где поесть и чем заняться в Самаре
Власти ищут подрядчика для сноса мертвого города под Самарой
Власти ищут подрядчика для сноса мертвого города под Самарой
"Крылья Советов" отправятся в Турцию 9 января
"Крылья Советов" отправятся в Турцию 9 января
В 2023 году в Самарской области начнут производить беспилотники
В 2023 году в Самарской области начнут производить беспилотники
Самарцам вновь рекомендовали носить маски
Самарцам вновь рекомендовали носить маски
Врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника
Тольяттинские врачи сохранили подростку возможность двигаться после тяжёлой травмы позвоночника
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 66.35
1.74
EUR 70.62
1.84
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре стартовал III всероссийский фестиваль чемпионов ГТО «Игры ГТО»
В Самаре в рамках Родительских чтений состоится «Мастерская современных отцов»
Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Профессия менеджера по продажам оказалась самой востребованной в Самарской области в 2022 году

20 декабря 2022 09:33
118
Профессия менеджера по продажам оказалась самой востребованной в Самарской области в 2022 году

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие профессии вошли в число самых востребованных у работодателей на рынке труда Самарской области по итогам 2022 года, а также какие специалисты чаще всего публиковали свои резюме.

По итогам 2022 года в тройку самых востребованных профессий в Самарской области вошли менеджеры по продажам, продавцы-кассиры и водители. Меньше всего вакансий в регионе в 2022 году было опубликовано для специалистов по сертификации, методологов и брокеров. 

Топ-10 самых востребованных профессий в Самаркой области по итогам 2022 года

Место в 2022

Профессия

%, доля от общего кол-ва вакансий в регионе, 2022 г.

1

Менеджер по продажам (менеджер по работе с клиентами)

7,2%

2

Продавец-консультант (продавец-кассир)

5,9%

3

Водитель

4,2%

4

Бухгалтер

2,9%

5

Врач

2,7%

6

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

2,5%

7

Слесарь, сантехник

2,3%

8

Программист, разработчик

2,1%

9

Упаковщик, комплектовщик

2,0%

10

Повар, пекарь, кондитер

2,0%

 

Первая тройка профессий по уровню представленности на рынке труда региона частично совпадает с востребованными вакансиями – в нее также входят менеджеры по продажам (1 место) и продавцы-кассиры (3 место). На втором месте среди массовых профессий оказался администратор.

Топ-10 самых массовых профессий в Самарской области по итогам 2022 года

Место в 2022

Профессия

%, доля от общего кол-ва резюме в регионе, 2022 г.

1

Менеджер по продажам (менеджер по работе с клиентами)

8,2%

2

Администратор

5,4%

3

Продавец-консультант (продавец-кассир)

5,4%

4

Водитель

4,9%

5

Бухгалтер

3,1%

6

Курьер

3,0%

7

Упаковщик, комплектовщик

2,6%

8

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

2,5%

9

Оператор call-центра, специалист контактного центра

2,2%

10

Программист, разработчик

2,2%

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
19 декабря 2022  13:45
Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги
359
В Самаре из-за погоды не работают катки
19 декабря 2022  13:09
В Самаре из-за погоды не работают катки
350
Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями
19 декабря 2022  11:51
Самарское ГИБДД не рекомендует водителям сегодня пользоваться личными автомобилями
765
Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта
18 декабря 2022  13:21
Из-за погоды самарских водителей просят воздержаться от использования автотранспорта
626
Дмитрий Азаров отметил задачи, которые стоят перед регионом в следующем году, и ответил на актуальные вопросы земляков.
16 декабря 2022  16:38
В прямом эфире Дмитрий Азаров ответил на актуальные вопросы жителей региона
783
Весь список