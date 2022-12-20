Профессия менеджера по продажам оказалась самой востребованной в Самарской области в 2022 году

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какие профессии вошли в число самых востребованных у работодателей на рынке труда Самарской области по итогам 2022 года, а также какие специалисты чаще всего публиковали свои резюме.
По итогам 2022 года в тройку самых востребованных профессий в Самарской области вошли менеджеры по продажам, продавцы-кассиры и водители. Меньше всего вакансий в регионе в 2022 году было опубликовано для специалистов по сертификации, методологов и брокеров.
Топ-10 самых востребованных профессий в Самаркой области по итогам 2022 года
|
Место в 2022
|
Профессия
|
%, доля от общего кол-ва вакансий в регионе, 2022 г.
|
1
|
Менеджер по продажам (менеджер по работе с клиентами)
|
7,2%
|
2
|
Продавец-консультант (продавец-кассир)
|
5,9%
|
3
|
Водитель
|
4,2%
|
4
|
Бухгалтер
|
2,9%
|
5
|
Врач
|
2,7%
|
6
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
2,5%
|
7
|
Слесарь, сантехник
|
2,3%
|
8
|
Программист, разработчик
|
2,1%
|
9
|
Упаковщик, комплектовщик
|
2,0%
|
10
|
Повар, пекарь, кондитер
|
2,0%
Первая тройка профессий по уровню представленности на рынке труда региона частично совпадает с востребованными вакансиями – в нее также входят менеджеры по продажам (1 место) и продавцы-кассиры (3 место). На втором месте среди массовых профессий оказался администратор.
Топ-10 самых массовых профессий в Самарской области по итогам 2022 года
|
Место в 2022
|
Профессия
|
%, доля от общего кол-ва резюме в регионе, 2022 г.
|
1
|
Менеджер по продажам (менеджер по работе с клиентами)
|
8,2%
|
2
|
Администратор
|
5,4%
|
3
|
Продавец-консультант (продавец-кассир)
|
5,4%
|
4
|
Водитель
|
4,9%
|
5
|
Бухгалтер
|
3,1%
|
6
|
Курьер
|
3,0%
|
7
|
Упаковщик, комплектовщик
|
2,6%
|
8
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
2,5%
|
9
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
2,2%
|
10
|
Программист, разработчик
|
2,2%