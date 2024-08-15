Продукты в России подорожают до 40% к осени

Я нашел ошибку
Главные новости:
beeline cloud запустил академию «вАЙТИ»
Beeline cloud запустил академию «вАЙТИ»
Новый мурал теперь украшает дом на улице Дачной, 28 в Самаре
Новый мурал теперь украшает дом на улице Дачной, 28 в Самаре
Каждый четвертый житель Самары сменил профессию за последние 4 года
Каждый четвертый житель Самары сменил профессию за последние 4 года
В Самарской области сегодня снова ожидают грозу
В Самарской области сегодня снова ожидают грозу
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила молодежный конкурс «Индекс мечтателя»
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запустила молодежный конкурс «Индекс мечтателя»
Таксист в Самаре украл телефон, который клиентка забыла в салоне авто
Таксист в Самаре украл телефон, который клиентка забыла в салоне авто
70-летний водитель в Кошкинском районе пострадал, врезавшись в трубу
70-летний водитель в Кошкинском районе пострадал, врезавшись в трубу
В Самарской области более 334 000 школьников посещают кружки и секции
В Самарской области более 334 000 школьников посещают кружки и секции
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.01
-2.65
EUR 100.31
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Продукты в России подорожают до 40% к осени

15 августа 2024 11:29
172
Продукты в России подорожают до 40% к осени

В августе-сентябре производители продуктов в России повысят закупочные цены для ретейлеров на 5-40 процентов. О грядущем подорожании сообщает «Коммерсантъ».

По словам источника в торговых сетях, подобный всплеск активности со стороны производителей не связан с сезоном и не типичен. О предстоящем увеличении цен уже предупредили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов объяснил планируемый рост цен увеличением себестоимости, подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических ресурсов. Еще один источник издания в ретейле объясняет необходимость повысить закупочную стоимость продуктов удорожанием кредитов из-за повышения ключевой ставки. Однако, по словам председателя АКОРТ (объединяет крупные розничные сети) Игоря Караваева, намерения производителей поднять цены уже проверяют на обоснованность, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в России проходит онлайн- марафон для семейных пар и молодоженов
15 августа 2024  12:00
В России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов
120
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
15 августа 2024  10:20
В Самарской области стартовало мероприятие «Внимание дети! Дорога в школу!»
138
в Самарской области ужесточена миграционная политика
14 августа 2024  12:32
В Самарской области ужесточена миграционная политика
388
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
746
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
447
Весь список