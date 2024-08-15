Продукты в России подорожают до 40% к осени

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В августе-сентябре производители продуктов в России повысят закупочные цены для ретейлеров на 5-40 процентов. О грядущем подорожании сообщает «Коммерсантъ».

По словам источника в торговых сетях, подобный всплеск активности со стороны производителей не связан с сезоном и не типичен. О предстоящем увеличении цен уже предупредили производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов объяснил планируемый рост цен увеличением себестоимости, подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических ресурсов. Еще один источник издания в ретейле объясняет необходимость повысить закупочную стоимость продуктов удорожанием кредитов из-за повышения ключевой ставки. Однако, по словам председателя АКОРТ (объединяет крупные розничные сети) Игоря Караваева, намерения производителей поднять цены уже проверяют на обоснованность, пишет Лента.