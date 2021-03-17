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Продукты продолжают дорожать

17 марта 2021 21:55
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Продукты продолжают дорожать

Росстат опубликовал данные об изменении цен на потребительские продукты в России за период с 10 по 15 марта 2021 года. Исходя из них, стоимость мяса кур в среднем по стране увеличилась на 1,6 %, а яиц – на 0,9 %.

«С 10 по 15 марта 2021 г. выросли цены: на баранину – на 2,3 %, говядину – на 0,8 %, консервы мясные для детского питания – на 0,6 %, молоко пастеризованное – на 0,5 %, свинину, маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 0,4%, рыбу мороженую и водку – на 0,3 %», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сахар-песок цены в среднем по России поднялись на 0,4 %, подсолнечное масло подорожало на 0,2 %. Это следует из данных Росстата.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что рестораторы начали жаловаться на рост цен на продукты. Заведения общепита вынуждены сокращать расходы.

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