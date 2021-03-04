Продукция самарских предприятий будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества

183

С 15 августа по 25 декабря 2021 года в г. Москва в рамках Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий в 45-й раз пройдет конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». Главными задачами конкурса являются продвижение на российский рынок качественных товаров, услуг и передовых технологий, а также решение стратегических задач импортозамещения.

Вышеуказанный конкурс является системой добровольной сертификации продукции (услуг) по категории качества. «Всероссийская марка» информирует потребителей о том, что маркированная этим знаком продукция (услуга) не только безопасная, но и качественная. Являясь привлекательным для потребителя, Знак качества становится привлекательным и для производителя, стимулируя увеличение сбыта продукции (услуг).

По информации министерства промышленности и торговли Самарской области, продукция предприятий – участников конкурса будет представлена на соискание Золотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества.

По результатам конкурсной экспертизы было присвоено 102 Платиновых, 89 Золотых, 15 Серебряных и 4 Бронзовых Знака качества «Всероссийская марка». Так, в числе награжденных – ОАО «Самарский хлебозавод № 5». Продукция была отмечена Золотым Знаком качества.

С условиями участия в конкурсе, списком документов и данных, предоставляемых участниками конкурса в экспертную комиссию в номинациях «Услуга» и «Товар», можно ознакомиться в приложениях.

Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте мероприятия: http://www.rosmarka.ru/ .