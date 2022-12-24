Продлена программа льготного кредитования импорта

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении до 30 октября 2023 г. программы льготного кредитования закупок важных для экономики импортных товаров.

Речь идет о льготных кредитах "по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта", которые в текущих условиях составляют чуть более 5%, сообщает сайт правительства.

Правительство возмещает банкам разницу за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 г. на эти цели предусмотрены 15,4 млрд руб., в 2024 г. – 19,5 млрд руб.

"Срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год. Для оборудования и средств производства – три года", – отмечает правительство.

В список импортных товаров, на закупку которых можно взять льготный кредит, входят продовольствие, лекарства и другие фармацевтические товары, транспортные средства, стройматериалы, станки, сельхозтехника, электроника.

Кредит можно потратить не только на покупку материалов, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также на уплату налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин, пишет Смотрим.

Правительство запустило программу льготного кредитования в мае. "Продление такой возможности позволит еще большему числу предприятий снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов", – заключает правительство.