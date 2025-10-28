Я нашел ошибку
Набиуллина: инфляция опустится к целевому уровню в 4% во второй половине 2026 г.
Ученые Самарского университета им. Королёва разработали новую технологию увеличения точности цветопередачи цифровых камер
Сызранские транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал – 2025»
Пятеро должников из Октябрьского района Самары остались без канализации из-за неоплаченных счетов от «РКС-Самара»
83% самарцев за то, чтобы привлекать бабушек к воспитанию внуков
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая в этом году отмечает юбилей
Фонд «ДетскиеДомики» собрал в Самаре представителей детских учреждений, НКО и волонтеров на митап о благотворительности в пользу детей с особыми нуждами
Продажи пива в России упали почти на 17% с начала года

28 октября 2025 10:34
104
Продажи пива в России упали почти на 17% с начала года

Продажи пива в России за первые три квартала 2025 года сократились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 28 октября свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК), которые поступили в распоряжение «РБК Вино».

Отмечается, что за период с января по сентябрь текущего года на российской территории было продано 462,3 млн дал пива, что на 16,9% меньше по сравнению с 556,5 млн дал в аналогичный период прошлого года. Также за это время сократились розничные продажи пивных напитков, составив 73,2 тыс. дал, в то время как в 2024 году этот показатель достигал 77,8 тыс. дал.

При этом продажи пенного снижались на протяжении всех трех кварталов. В первом квартале снижение составило 13%, а по итогам полугодия показатель сократился на 16,3%. Кроме того, эксперты связывают сокращение с увеличением цен на пиво, что снижает покупательскую способность.

«Постепенно снижается покупательская способность, а цены продолжают расти», — приводит «РБК Вино» слова председателя комиссии «Опоры России» по производству и обороту пивоваренной продукции Игоря Хавского, пишут "Известия". 

