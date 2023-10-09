Продажи новых легковых машин в России к концу года упадут на 10%

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Об этом РИА Новости сообщили в профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры".

Цифра продаж авто снизится по отношению к третьему кварталу года, когда продажи росли. По данным "Автостата", в нашей стране за этот период было продано около 316 тысяч легковушек. По прогнозу автодилеров, в четвертом квартале рынок легковых авто просядет по продажам до 284-300 тысяч машин.

"Это связано с тремя главными причинами: повышение утилизационного сбора, повышение ставки ЦБ, из-за которой дорожают кредиты и лизинг и само ослабление рубля", – считают в РОАД.