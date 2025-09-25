Продажи крепкого алкоголя в России упали из-за роста акцизов и ограничений

143

Розничные продажи водки и коньяка в России за январь–август 2025 года сократились на 3,94% и 9,57% соответственно. Основными причинами снижения стали повышение акцизов на этиловый спирт на 15% и увеличение минимальных розничных цен, сообщают эксперты.

Наиболее заметное падение спроса произошло в регионах с дополнительными ограничениями продаж. В Вологодской области, где алкоголь разрешено продавать лишь два часа в будни, продажи водки упали на 12,76%, коньяка — на 19,53%. Аналогичная динамика наблюдается на Камчатке, в Костромской области и других субъектах РФ, пишет Коммерсантъ.

При этом в Росалкогольтабакконтроле предупреждают, что жесткие меры могут стимулировать рост нелегального оборота спиртного. В то же время в некоторых регионах, включая Северную Осетию и Карачаево-Черкессию, зафиксирован рост продаж водки более чем на 10%.