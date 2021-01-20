При поддержке облправительства в Пестравке запускается новая линия маслозавода

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В среду, 20 января, в рамках рабочей поездки в Пестравский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил одно из самых знаменитых предприятий региона – Пестравский маслозавод. Завод входит в число крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона, он уже более 18 лет обеспечивает жителей Самарской области и всей страны высококачественной молочной продукцией.

Генеральный директор маслозавода Николай Астафуров рассказал Дмитрию Азарову, что предприятие ежедневно перерабатывает свыше 140 тонн сырого молока, причем сырье закупается преимущественно у самарских производителей.

«По итогам прошлого года объемы переработки увеличились в 2 раза и составили 47,15 тысяч тонн. Завод выпустил 46,8 тысяч тонн продукции», – рассказал руководитель предприятия.

Все молоко, которое поступает на завод для переработки, проходит тщательную проверку в собственной лаборатории. Именно жесткий контроль исходного сырья и готовой продукции позволяет Пестравскому маслозаводу производить молоко, кефир, ряженку, сметану, ацидофилин и йогурты, так полюбившиеся жителям не только Самарской области, но и 9 других регионов России.

Чтобы продолжать радовать покупателей отменным качеством и разнообразием продукции, маслозавод регулярно модернизирует производство. Так, в конце прошлого года открылась новая линия по производству ультрапастеризованного молока в упаковке тетра-пак, благодаря которой срок хранения продукта увеличился до 180 суток. Молоко при этом сохраняет свежесть и все полезные свойства белков, витаминов и микроэлементов.

Несмотря на то, что линия еще не работает в полную мощь (ведутся пусконаладочные работы, выпущена первая тестовая партия) работникам завода очевидны ее преимущества. Мастер-наладчик Сергей Шинкаренко рассказал, что у новой линии гораздо выше производительность, а современное оборудование позволяет сохранить высокое качество молока.

«Производительность линии составляет 7 000 литров в час. Для сравнения: более старые линии обладают производительностью 6 000 или 3 000 литров в час», – отметил специалист.

Максимальная производительность линии ультрапастеризованного молока составляет 100 тонн в смену. Сейчас идет допнастройка оборудования, которая позволит выпускать на линии не только молоко, но и другую продукцию. В полную мощь линия заработает до конца февраля.

Запустить новую производственную линию удалось за счет заемных средств по программе льготного кредитования – ставка не превышает 5%. Поддержку в расширении производства оказало и региональное Правительство.

«Мы получили льготный инвестиционный кредит в размере 270 миллионов рублей. На эти средства мы планируем приобрести три производственные линии: одна из них – это как раз линия по производству ультрапастеризованного молока, которую вы видите у меня за спиной,– пояснил директор маслозавода. – Кроме того, мы закупаем линию, которая будет фасовать «семейный формат» (продукцию большого объема). Третья запланированная к закупке линия заменит две действующие, морально устаревшие линии».

В ближайшее время маслозавод планирует создать 15 новых рабочих мест. Сейчас здесь трудится порядка 300 человек, большая часть из них – жители Пестравского района, передает пресс-служба облправительства.