Преимущества опыта: предприятия Самарского региона трудоустраивают сотрудников старшего возраста

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Предприятия региона активно набирают новых сотрудников. На рынке труда Самарской области сложилась такая ситуация, что свободных рабочих мест значительно больше, чем соискателей. Сегодня в базе данных около 50 тысяч вакансий, заявленных работодателями. При этом тех, кто ищет работу, порядка 5,5 тысяч человек.



Повышенное внимание уделяется оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области для обеспечения их бесперебойной работы. Глава региона Вячеслав Федорищев подчеркнул, что стабильная работа промышленных предприятий, в особенности оборонных, – это стратегическая, особо важная задача на сегодняшний день.



Один из резервов рынка труда – жители предпенсионного и пенсионного возраста. Работодатели охотно трудоустраивают сотрудников с большим жизненным опытом. В их числе - АО «ГК «Электрощит» - ТМ САМАРА». На предприятии в настоящее время около 200 вакансий.



«На нашем предприятии большая потребность в кадрах, - рассказала Екатерина Гаврилова, менеджер по управлению персоналом АО «ГК «Электрощит» - ТМ САМАРА». – Возраст не важен при приеме на работу. Мы видим, что сотрудники старшего возраста стабильны, ответственны, эффективны. Мы готовы переобучать человека любого возраста, давать новые компетенции, тут важна только мотивация».

Марина Евпалова - оператор склада. По специальности она учитель, много лет проработала в образовательных учреждениях. В начале 2000-х годов уже меняла профессиональную деятельность и переобучалась, чтобы работать в кадровой службе, затем на производстве. После выхода на пенсию не смогла сидеть дома и решила вновь пойти работать.



«Два месяца была дома, но решила, что мне это не подходит, нужно двигаться дальше, - поделилась Марина, - устроилась оператором склада здесь, на «Электрощите». Коллектив хороший, дружный. Руководство идет навстречу во многих вопросах и поддерживает предложения по оптимизации работы. Думаю, не нужно бояться. В любом возрасте, если есть силы, можно переобучиться, найти новую работу или поменять профессию».



Сейчас работодатели изменили подход к подбору персонала. От соискателей часто уже не требуется узких профессиональных навыков, главное – желание работать, а остальному готовы научить. Узнать подробнее обо всех вакансиях в Самарской области можно на портале «Работа России» - www.trudvsem.ru.