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Представители Правительства Самарской области посетили диспетчерские центры Самарского РДУ и ОДУ Средней Волги

27 августа 2021 10:52
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Представители Правительства Самарской области и руководители энергокомпаний региона посетили диспетчерские центры Самарского РДУ и ОДУ Средней Волги

26 августа первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Игорь Жарков, руководители энергокомпаний региона посетили с рабочим визитом диспетчерские центры Филиалов АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ) и Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Средней Волги (ОДУ Средней Волги)

Визит состоялся в рамках выездного заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Приволжского федерального округа к работе в отопительный сезон 2021/2022 года, которое прошло в Пензе под председательством заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака. Руководители Самарской области приняли участие в совещании по видеоконференцсвязи из ОДУ Средней Волги.

По итогам совещания состоялось деловое общение с руководством Самарского РДУ.  В ходе встречи директор филиала Владимир Пастушков ответил на интересующие гостей вопросы о функционировании ЕЭС России, познакомил с современными технологиями управления электроэнергетическим режимом энергосистем Самарской и Ульяновской областей.

Представители областной власти узнали о принципах оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России, планированием развития энергосистем, а также о реализуемых компанией проектах цифровизации оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Самарской области.

В ходе визита гости посетили диспетчерские центры Самарского РДУ и ОДУ Средней Волги. Владимир Пастушков рассказал об основных показателях работы энергосистемы Самарской области, реализованных и перспективных проектах возобновляемой энергетики. Директор Самарского РДУ также отметил важность развития и модернизации объектов электроэнергетики Самарской области, в частности, реализации проектов внедрения цифровых технологий. «Задача развития и внедрения технологий дистанционного управления оборудованием энергообъектов поставлена Правительством Российской Федерации перед всеми субъектами электроэнергетики, и Системный оператор активно участвует в реализации данной задачи», – отметил Владимир Пастушков.

Завершая встречу, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов высоко оценил оснащенность филиалов Системного оператора современными техническими средствами и технологиями оперативно-диспетчерского управления.

Теги: ОДУ Средней Волги РДУ

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