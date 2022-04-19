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Представители китайского Сучжоу в «Жигулевской долине» обсудили перспективы сотрудничества

19 апреля 2022 10:10
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Представители китайского Сучжоу в «Жигулевской долине» обсудили перспективы сотрудничества

Технопарк «Жигулевская долина» с бизнес-миссией посетил генеральный директор компании Suzhou Asia-Europe Bridge Food Machinary Co., Ltd Хуан Мэн. Визит был организован Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Господин Мэн является вице-президентом Ассоциации малых и средних предприятий города Сучжоу, членом правления Союза электронной коммерции Сучжоу, представителем бизнес-молодежи Сучжоу. Он представляет интересы целого ряда китайских производителей с широкой сферой деятельности.

С российской стороны во встрече приняли участие руководитель управляющей компании технопарка «Жигулевская долина» – ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко, заместитель руководителя ГАУ Игорь Смирнов, представители управления инвестиций и предпринимательской деятельности и управления международных и межрегиональных связей Тольятти, ТОСЭР «Тольятти», Агентства по привлечению инвестиций Самарской области и ряда тольяттинских вузов.

Цель встречи – знакомство с технопарком и его резидентами, налаживание контактов с предпринимательским и университетским сообществом Тольятти.

Открывая встречу, Александр Сергиенко рассказал об экосистеме «Жигулевской долины», выращивающей высокотехнологичные проекты и стартапы для российского и международного рынка. 

Представители администрации г.о. Тольятти презентовали наш город, обозначив направления возможного сотрудничества в экономической и культурной сфере.

В своих презентациях представители Тольяттинского государственного университета, Поволжского государственного института сервиса, Тольяттинской академии управления рассказали о деятельности вузов и обозначили направления взаимодействия с Сучжоу – как в сфере студенческих обменов, так и в части подготовки специалистов различных отраслей.

Деловую часть завершили резиденты технопарка: три компании рассказали о проектах, которые могут быть интересны китайским потребителям.

ООО «Таргет Пром» специализируется на производстве упаковочного оборудования для предприятий пищевой промышленности. 

ООО «НаДО» производит разнообразные пищевые добавки из природного сырья, разрабатывает новые технологические рецептуры. 

ООО НПФ «Мастер Сервис» является поставщиком в области технологического оборудования для автоматизации поточных процессов, линий сортировки, комплексов упаковки и фасовки.

Представленные резиденты имеют опыт взаимодействия с зарубежными партнерами и готовы расширить сотрудничество с компаниями из Китая.

Подводя итоги бизнес-встречи, Хуан Мэн заявил:

– Я прибыл по поручению мэра города Сучжоу, который откликнулся на предложение губернатора Самарской области о налаживании партнерства между нашими регионами. 

У нас с вами огромные возможности в части сотрудничества по разным направлениям: в сфере туризма, в сфере организации производств, а также в сфере взаимной торговли, так как Китай – это еще и крупнейший в мире потребительский рынок.

Хуан Мэн высказал предложение о создании представительства Сучжоу в Самарской области и начале практического сотрудничества. 

По сложившейся в технопарке традиции, участники встречи обменялись памятными фотографиями с добрыми пожеланиями. Визит завершился обзорной экскурсией по технопарку. Господин Мэн ознакомился с конгресс-центром технопарка и посетил выставку достижений резидентов «Жигулевской долины». 

Комментируя встречу, директор ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко отметил:

– Наш технопарк не первый год налаживает взаимодействие с партнерами из Китайской народной республики. В 2021 году открылось Представительство «Жигулевской долины» в Китае, в демонстрационной зоне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Сотрудничество с таким экономически сильным регионом, как Сучжоу, безусловно, станет важной вехой «еврозамещения», способствуя эффективному перераспределению направлений международной кооперации. 

Для справки: Сучжоу – крупный экономический центр Восточного Китая с населением 17 млн человек. Он занимает пятое место в Китае по ВВП на душу населения. Это крупный центр электронной, химической, фармацевтической, бумажной, хлопчатобумажной, шелковой, пищевой, металлургической и автомобильной промышленности, а также важный центр туризма, информационных технологий и электронной коммерции. Здесь расположено несколько промышленных и научных парков, зон экономического и технологического развития. 

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