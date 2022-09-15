Предсказано будущее больших ТЦ в России

174

Районные торговые центры в России могут забрать покупателей у больших комплексов. Такое будущее ТЦ предсказал эксперт рынка коммерческой недвижимости Евгений Протопопов, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Протопопова, ТЦ районного формата стали популярнее в последние пару лет. Он отметил, что большие комплексы воспринимаются россиянами как магазины выходного, в которых можно провести много времени. Районные центры же, наоборот, лучше подходят для каждодневных покупок. Из-за этого и того, что маленькие ТЦ располагаются ближе к жилым массивам, пандемия и уход западных арендаторов в менее значительной степени отразились на их трафике.

Разрыв между арендными ставками в крупных и небольших комплексах сократился, так как в первых ставки снижаются, а во вторых — повышаются. Окупаемость квадратных метров в двух типах ТЦ также двигается в разных направлениях. В районных она составляет от трех до семи лет, в крупных — более 12 лет, пишет Лента.