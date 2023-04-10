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Предприятия – участники национального проекта «Производительность труда» поделились опытом с коллегами

10 апреля 2023 12:11
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Предприятия – участники национального проекта «Производительность труда» поделились опытом с коллегами

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел выездное совещание по реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда», в котором приняли участие заместитель председателя Правительства региона Наталья Катина, министр промышленности и торговли Андрей Шамин, руководители предприятий Самарской области.

Встреча состоялась на производственной площадке ООО «Пегас-Агро», ведущего предприятия по выпуску сельскохозяйственной техники. Перед началось совещания Виктор Кудряшов побывал в цехах предприятия и осмотрел производство.

ООО «Пегас-Агро» было основано в 2010 году, и за годы своего развития прошло путь от малого предприятия до крупного производства. Здесь выпускают инновационные самоходные опрыскиватели – высокопродуктивную технику, предназначенную для внесения удобрений и средств защиты растений. В настоящее время доля продукции «Пегас-Агро» в общей структуре продаж аналогичных машин на российском рынке составляет 24%. Предприятие является активным участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с февраля 2019 года. Благодаря мероприятиям программы: обучению персонала, оптимизации производственных процессов уже за первые полгода производительность труда на отдельных участках выросла на 30%.

Участие в проекте помогло грамотно распорядиться инвестициями. Проект строительства новых производственных цехов и административного корпуса был подготовлен уже с учетом принципов бережливого производства. 

Благодаря научному подходу производительность труда на предприятии за четыре года выросла в два раза: с трех сложных многофункциональных машин до шести в сутки. Задача на 2025 год – довести мощности предприятия до 11 единиц техники в сутки. Рост производительности труда отразился и на прибыли предприятия, и на заработной плате коллектива.

Генеральный директор ООО «Пегас-Агро» Светлана Линник отметила, что компания, являясь участником нацпроекта, активно использует такой инструмент, как инвестиционный налоговый вычет. Это позволило предприятию за время участия в программе сэкономить порядка 400 миллионов рублей, которые были направлены на модернизацию производства.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов сказал: «На сегодняшний день уже 145 крупных предприятий в Самарской области вовлечены в реализацию национального проекта «Производительность труда». Это крупные предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей. Профессиональные консультанты федерального и регионального уровня центра компетенций помогают руководителям оптимизировать производственные процессы, подсказывать технические решения, которые направлены на повышение производительности труда. В большинстве случаев такие решения не требуют значительных вложений, но приводят к колоссальным результатам».

 К настоящему времени проекты по внедрению бережливого производства завершены на 120 предприятиях. Результатом стало увеличение выработки в среднем на 45%, сокращение запасов незавершенного производства на 36%, сокращение времени производства продукции на 36%.

«Сегодня мы ставим перед собой следующую задачу: помимо крупных предприятий, которые соответствуют критериям нацпроекта, вовлечь в эту сферу предприятия среднего и малого бизнеса и даже индивидуальных предпринимателей, потому что в каждой сфере любой компании, независимо от отраслевой принадлежности, всегда можно применить научную организацию труда, оптимизацию производства. В связи с этим мы очень рассчитываем, что вопросы производительности труда, бережливого производства станут ведущими темами научных работ в наших высших учебных заведениях. Мы готовы оказывать поддержку предприятиям, которые будут участвовать в программах повышения производительности труда, разработанных нашими вузами совместно с региональными центрами компетенций», - рассказал Виктор Кудряшов о перспективах развития проекта.

Стимулирующие меры поддержки предприятий также сыграли значительную роль в успешной реализации проекта. Наиболее востребованной из них является инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. За время реализации проекта правом применения ИНВ воспользовались 18 компаний, общая сумма вычетов составила 1,2 млрд рублей.  

Об успешном опыте участия в национальном проекте «Производительность труда» рассказала генеральный директор ООО «Средневолжская химическая компания» Анастасия Шестакова. Планами по подготовке специалистов по направлению «Повышение производительности труда» поделились представители высших учебных заведений региона.

«Общаясь со многими руководителями, вижу определенную трансформацию их сознания. На первом этапе участия в проекте это недоверие. Руководители уверены, что лучше всех знают свое производство, изучили все варианты оптимизации процессов. Но когда видят результат, начинают доверять специалистам центра компетенций, понимать ценность проекта. Они активно включаются в его реализацию и охотно делятся своим опытом с коллегами», - отметил в заключение Виктор Кудряшов.

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