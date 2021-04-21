Предприятия Самарской области демонстрируют высокую производительность труда

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Cамарские предприятия, участники национального проекта «Производительность труда», в очередной раз показывают отличные результаты. За счет несложных изменений в организации производства выпуск продукции на пилотном участке завода «Самара-Волгоэлектромонтаж» вырос в несколько раз.

«Самара-Волгоэлектромонтаж» вот уже более 50 лет успешно работает на рынке услуг в сфере производства электромонтажных работ. Но, как любое развивающееся предприятие, не стоит на месте и постоянно совершенствуется. В 2020 году руководством компании принято решение стать участником национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) откликнулся на заявку, и работа закипела. Эксперты ФЦК приехали, оценили обстановку, провели обучение сотрудников инструментам бережливого производства.

За 6 месяцев рабочей группе удалось достичь значительных результатов по оптимизации производственного процесса и повышению эффективности на пилотном потоке.

В первую очередь попробовали оптимизировать только одну операцию: производство корпуса комплектной трансформаторной подстанции. Раньше все листы рабочие переносили сами. Теперь организовали миниконвейер.

«Были изготовлены уникальные и точечные стеллажи для хранение листового металла. Они выполнены в таком плане, что специально подобранные латунные ролики на стеллажах позволяют одному человеку выкатывать площадку, на которой находится 3,5 тонны металла. Всего в цеху экспертами ФЦК было внедрено около десятка решений», – прокомментировал старший руководитель проекта ФЦК Константин Пашутин.

Генеральный директор предприятия Евгений Сорокин также оценил результат от участия в нацпроекте: «Рост производства на потоке-образце составил почти 70%. Увеличилась и производительность труда и культура производства, издержки снижаются. В дальнейшем по плану – внедрение бережливого производства на всех участках».

Итоги пилотного образца подводили вместе с представителями министерства промышленности и торговли Самарской области и ФЦК. Лучшим сотрудникам вручили Благодарности и Почетные грамоты. Теперь руководство планирует внедрить принципы бережливого производства на всем предприятии. На задачу отводиться три года. По расчётам – выпуск продукции вырастет на 30%. Это и прибыль завода, и зарплаты рабочим.

Отметим, что на сегодня в нацпроекте «Производительность труда» приняли участие около 100 компаний из Самарской области. Более 60 уже завершили свою работу в проекте, повысив производительность. Губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона. К концу 2024 года система бережливого производства должна быть внедрена в 169 предприятиях губернии.

Важно, что принять участие в проекте может практически любая компания. Достаточно оставить заявку на портале www.производительность.рф.