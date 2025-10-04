Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу

139

Правительство России установило временную 10-процентную таможенную пошлину на масличный лен, а также квоты на вывоз кукурузы.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина, пишет Смотрим.

"Правительство ввело временную таможенную пошлину на вывоз масличного льна из России за пределы Евразийского экономического союза. <...> Еще одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза кукурузы, произведенной на территориях Приморского края и Амурской области", – говорится в сообщении.

Размер вывозной пошлины на масличный лен составит 10%, ее введение направлено на поддержание баланса между экспортными поставками и внутренний рынком, а также на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна. Решение будет действовать до 31 августа 2026 года.