Главные новости:
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +16, +18°С.
5 октября в регионе без осадков, до +19°С
Это связано с прокладкой теплосетей ресурсоснабжающей организацией. 
Движение транспорта по участку Московского шоссе в Самаре временно ограничено
В их числе и те, кто участвовал в ликвидации последствий атак БПЛА на промышленные объекты региона.
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев наградил лучших сотрудников МЧС
Обсуждение коснулось изменений в Устав Самарской области и структуры правительства региона.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатами губернской думы в Самаре
4 октября - День гражданской обороны
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу
Сборная Самарской области заняла 9-е общекомандное место среди 78 команд-участниц.
Пенсионеры Самарской области - победители и призеры всероссийской Спартакиады
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
4 октября 2025 14:36
139
Правительство ввело временные пошлины и квоты на масличный лен и кукурузу

Правительство России установило временную 10-процентную таможенную пошлину на масличный лен, а также квоты на вывоз кукурузы.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина, пишет Смотрим.

"Правительство ввело временную таможенную пошлину на вывоз масличного льна из России за пределы Евразийского экономического союза. <...> Еще одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза кукурузы, произведенной на территориях Приморского края и Амурской области", – говорится в сообщении.

Размер вывозной пошлины на масличный лен составит 10%, ее введение направлено на поддержание баланса между экспортными поставками и внутренний рынком, а также на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна. Решение будет действовать до 31 августа 2026 года.

4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
34
