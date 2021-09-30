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Правительство сегодня внесет на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на три года

30 сентября 2021 09:13
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Правительство сегодня внесет на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на три года

Правительство сегодня внесет на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. При его подготовке министры опирались на базовый прогноз социально-экономического развития страны.

Как заявил накануне на заседании премьер Михаил Мишустин, в российской экономике заметны позитивные тенденции: восстанавливается деловая и инвестиционная активность, снижается уровень безработицы, растет потребительский спрос.

Власти смогли не только сгладить негативное влияние коронавируса, но и возобновить экономический рост в стране. В прошлом году при подготовке бюджета предполагалось, что в 2022-2023 годах он будет дефицитным. Однако, согласно текущему проекту, в ближайшие два года доходы федеральной казны будут превышать расходы.

Предусмотрен "дальнейший поэтапный рост поддержки" россиян, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию.

Большие ресурсы будут направлены на развитие здравоохранения, оказание бесплатной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Значительные суммы будут выделены на борьбу с последствиями ковида.

Также предстоит большая работа для повышения доступности и качества образования, передает Радио Маяк.

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