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Правительство Самарской области и ВАЗ ищут способы поддержки работников завода

8 сентября 2021 09:51
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Правительство Самарской области и ВАЗ ищут способы поддержки работников завода

Власти региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым и при активном взаимодействии с руководством «АвтоВАЗа» изыскали возможности по поддержке трудового коллектива завода.

Об этом стало известно 6 сентября в ходе встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с руководством тольяттинского автозавода и его поставщика — «Роберт Бош Самара».

«Сегодня до 15 тысяч работников, в зависимости от режима работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы, – отметил в ходе встречи с губернатором вице-президент по персоналу и социальной политике «АвтоВАЗа» ​ Дмитрий Михайленко.

– Для поддержки работников мы перенесли корпоративный отпуск, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25-27 августа, с полной выплатой отпускных за эти дни. 24 августа была выплачена премия по итогам работы за первое полугодие в размере 8 тысяч рублей.

Кроме того, работники, сделавшие прививку от коронавируса, получают по три тысячи рублей».

Также Михаленко подчеркнул, что для минимизации простоя работников на АвтоВАЗе увеличили объем производства запасных частей, организовали дополнительное обучение персонала.

Рабочие «АвтоВАЗа» оказались в простое из-за проблем концерна​ Robert Bosch, который срывает поставки на конвейер комплектующих​ в связи с дефицитом электронных компонентов, идущих из Малайзии. Из-за этого с июля 2021 года тольяттинская площадка автозавода работает с перебоями.

В августе​ вазовский конвейер остановился полностью. При этом автозавод до сих пор не может вернутся к прежнему рабочему ритму.

После нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара» руководство АвтоВАЗа собирается восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен, пишет Обозрение.

Теги: Автоваз Дмитрий Азаров

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