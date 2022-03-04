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Правительство России подготовило три сценария развития отношений с иностранными партнерами на фоне сегодняшней экономической ситуации

4 марта 2022 13:03
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Правительство России подготовило три сценария развития отношений с иностранными партнерами на фоне сегодняшней экономической ситуации

Правительство России подготовило три сценария развития отношений с иностранными партнерами на фоне сегодняшней экономической ситуации и санкционной политики ряда стран. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам встреч с представителями РСПП и "Деловой России".

По его словам, сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка. В этой связи возникает три варианта.

Первый – компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками.

Вторым вариантом является передача доли иностранных акционеров в управление российским партнерам с последующей возможностью возвращения на рынок России.

Третий рассматриваемый сценарий, при котором, компания уходит с российского рынка, закрывая предприятие и увольняя сотрудников, рассматривается правительством фактически как умышленное банкротство. При этом кабмин готовится принять необходимые меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, передает Радио Маяк.

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