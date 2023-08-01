Правительство РФ поручило Роскачеству создать премии в области качества в каждом регионе страны

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Роскачество объявляет о запуске региональных конкурсов в области качества и делового совершенства по модели Премии Правительства РФ в области качества. Цель данной кампании — повышение результативности реализации региональной промышленной политики и обеспечение устойчивого развития субъектов РФ.

В сентябре 2022 года Правительство РФ постановило развивать систему конкурсов и премий, направленных на внедрение культуры качества производства и рост эффективности бизнес-процессов в России. Роскачество активно работает с регионами по созданию областных конкурсов в области качества: десятки регионов подписали соглашения о сотрудничестве.

Внедрив конкурс, субъект РФ получает соответствующие выгоды: развитие региональной экономики, выявление и анализ процессов, которые можно улучшить, внедрение передовых методов управления качеством в повседневную деятельность предприятий, высокая готовность организаций к участию в Премии Правительства РФ в области качества и многое другое.

В этом году Премии Правительства РФ в области качества исполняется 27 лет. За это время в ней участвовали 4 500+ организаций в 30+ отраслях из 80+ регионов страны. Подготовлено 150+ экспертов. Включена оценка уровня цифровой трансформации предприятий. Субъекты активно включаются в создание региональных систем (Нижегородская, Курская, Тульская, Кемеровская области, Республика Дагестан).

Инициатива Роскачества по тиражированию практик реализации региональных конкурсов в области качества поддержана Минэкономразвития и Минпромторгом РФ.