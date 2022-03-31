Правительство приняло решение о переносе некоторых этапов ввода обязательной маркировки

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Речь идет о на рынке молочных продуктов и питьевой воды. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии.

Мишустин также сообщил, что подписал постановление, повышающее ставку и кредитные лимиты в рамках программы льготной ипотеки. Ставка вырастет с 7 до 12%, сумма кредита для четырех регионов с высокими ценами на жилье увеличится с 3 млн рублей до 12. Речь идет о Москве, Московской и Ленинградской областаях, а также Санкт-Петербурге. Для остальных регионов сумма кредита увеличена до 6 млн рублей. Новые условия будут действовать с 1 апреля по 1 июля 2022 года, передает Радио Маяк.