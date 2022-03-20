Правительство предоставит субсидии взявшим на работу людей до 30 лет компаниям

209

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 марта подписал постановление, позволяющее предоставлять компаниям, которые возьмут на работу людей в возрасте до 30 лет, господдержку в виде субсидий.

«Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма», — говорится в сообщении кабмина.

Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет. В их числе — выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

«Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Накануне Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях введенных против России санкций, пишут "Известия".