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Повышение зарплаты: ждут 4 из 10 россиян, ожидается в 3 из 10 компаний

24 ноября 2021 10:35
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Повышение зарплаты: ждут 4 из 10 россиян, ожидается в 3 из 10 компаний

Повышения зарплаты до конца года ожидают 42% работающих россиян, проводить индексацию в ближайшее время намерены 29% работодателей. Оба показателя выше, чем в прошлом году, — экономика постепенно адаптируется к ковидным условиям и инфляционным процессам.

Во многих организациях конец года — традиционное время для повышения зарплаты или ее индексации. В ближайшее время сделать это планируют 29% компаний — это заметно больше, чем в 2020 году (21%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32%). Пока не планирует индексировать зарплаты сотрудникам 41% работодателей.

При этом 30% организаций повышали зарплаты менее чем полгода назад, еще 23% — от полугода до года назад. В 12% компаний с момента последней индексации зарплаты прошло от года до двух лет. Еще 9% предприятий делали это более двух лет назад.

Между тем пересмотра своих доходов работодателями до конца года ожидают 42% россиян, чаще других — респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (51%). «Очень выросли цены, из-за инфляции фактический доход упал», — комментируют опрошенные. Не рассчитывают на индексацию 36% опрошенных: 3% сообщили, что им и так недавно повысили зарплату, столько же работают на нынешнем месте непродолжительное время, а 30% не ждут повышения по другим причинам.

В этом году россиян, ожидающих индексации зарплаты, на 6 п.п. больше, чем год назад. По мнению опрошенных, бизнес уже адаптировался к условиям пандемии COVID-19, а уровень инфляции в 2021 году превышает прошлогодний.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения, имеющего работу, из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 238
Время проведения: 9—22 ноября 2021 года
Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала
Размер выборки: 1000 респондентов

Теги: Опрос

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