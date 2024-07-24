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Потребление алкоголя, табака и хлеба в России существенно сократилось

24 июля 2024 13:41
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потребление алкоголя, табака и хлеба в России существенно сократилось

В России существенно сократилось потребление алкоголя, табака и хлеба. Об этом на форуме "Здоровое общество" рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, за 14 лет потребление алкоголя сократилось почти вдвое.

Если в 2009 году на человека приходилось 14 литров чистого этилового спирта, то сейчас этот показатель составляет чуть более 8 литров. Хотя контрафактный алкоголь и напитки собственного производства выпадают из статистики, и отравление спиртом по-прежнему находятся на третьем месте среди причин смерти россиян.

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