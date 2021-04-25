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Потребительскую корзину могут отменить

25 апреля 2021 13:25
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Потребительскую корзину могут отменить

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект приказа об упразднении потребительской корзины, а также об исключении ежеквартального установления величины прожиточного минимума (ПМ).

Раньше Росстат использовал потребительскую корзину для расчета ПМ и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ее стоимость менялась, поэтому показатель ПМ устанавливали каждый квартал.

С 1 января этого года их считают по медианному доходу. Для МРОТ отношение к медианной зарплате составит 42 процента, для ПМ — 44,2 процента.

Таким образом МРОТ составит 12 792 рубля (сейчас — 12 130), а ПМ по стране в целом — 11 653 рубля.

По прожиточному минимум определяют нижнюю границу пенсий и выплат пособий, пишет РИА Новости.

Теги: МРОТ потребительская корзина продукты

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