Потеря котроля Сергеем Махлаем над Тольяттихимбанком не позволит использовать его для управления преступной империей

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Напомним, что 9 августа Арбитражный суд Самарской области признал скрывающегося за рубежом осужденного за мошенничество Махлая, основного владельца ПАО «Тольяттиазот», банкротом и ввел в его отношении процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая назначен Олег Егерев из Уральской СРО арбитражных управляющих. Без ведома управляющего Махлай не имеет права совершать со своим арестованным имуществом никаких действий.

Требование в размере более 87 млрд руб. возникло к Махлаю на основе обвинительного приговора Комсомольского райсуда Тольятти от 5 июля 2019 года. Скрывающиеся за рубежом Сергей Махлай, его отец Владимир Махлай, бывший гендиректор ТоАЗа Евгений Королев и их швейцарские партнеры Эндрю Циви и Беат Рупрехт были заочно признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере путем хищения выручки от экспортных поставок продукции предприятия и приговорены к 8,5-9 годам колонии. Суд также обязал их выплатить компенсацию потерпевшим от мошенничества – ТоАЗу и его миноритарию АО «ОХК «Уралхим».

Хотя приговор вступил в силу 26 ноября 2019 года, Махлай и его сообщники отказались выплачивать компенсацию потерпевшим. Заявление о банкротстве Махлая 7 июля подал «Уралхим», миноритарный акционер ТоАЗа. Сумма предъявленных «Уралхимом» требований составила 87,665 млрд руб., из которых 10,320 млрд руб. причитаются «Уралхиму» в счет возмещения ущерба, и еще 77,344 млрд руб. – ТоАЗу. «Уралхим» при этом выступает единственным надлежащим взыскателем долга в пользу ТоАЗа и включен в третью очередь кредиторов Махлая.

Как сообщает сайт https://tltpravda.ru 11 августа Арбитражный суд Самарской области своим решением наложил арест на все имущество, принадлежащее Сергею Махлаю. С того момента ему запрещено совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение или уничтожение принадлежащего ему имущества, находящегося у него или других лиц, без получения согласия финансового управляющего Олега Егерева. Цель ареста имущества – обращение на него взыскания для выплаты ущерба потерпевшим.

Тольяттихимбанк, на 100% принадлежащий Махлаю, многие годы служил не только «личным кошельком» своего владельца, но и был международным финансовым центром управления офшорами для всех членов преступной империи, окопавшейся вокруг ТоАЗа. Банк вел дела, связанные с незаконным выводом денег с ТоАЗа, обналичиванием и отмыванием преступных доходов, а также уклонением от налогов. Часть легализованных средств шла на коррупционные цели. Деньги, заработанные ТоАЗом, направлялись на счета в Тольяттихимбанке, однако предприятие ими не распоряжалось. Из этих средств ТоАЗу выдавались кредиты на закупку сырья, которые предприятие должно было возвращать банку с процентами. Действовали и навязанные ТоАЗу вексельные схемы, невыгодные для «Тольяттиазота».

Теперь, похоже, таких новостей из ТХБ больше не будет. Финансовый управляющий Олег Егерев, действующий от имени Махлая как акционер ТХБ, вступил в управление банком, осуществляя свои полномочия в рамках действующего законодательства. Он принял решение о прекращении полномочий Наблюдательного совета банка в составе Александра Макарова, Елены Бельской, Натальи Бурлаковой, Ирины Никоненко и Андрея Дроботова.

В новый состав набсовета вошли Равиль Саитов, Сергей Литвин, Константин Зырянов, Александр Зудин и Михаил Воронин. В тот же день новый состав совета провел свое первое заседание, на котором председателем был избран Равиль Саитов. Основными задачами переизбранного органа станут анализ финансового состояния банка, его операционной деятельности и активов. Предполагается, что новый Наблюдательный совет займется повышением эффективности работы банка и прозрачности его операций, совершенствованием кредитной политики. Совет обещает сохранить стабильность работы банка, в полной мере учитывать интересы его клиентов и строго выполнять все нормативы ЦБ.

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) приводит слова председателя Наблюдательного совета АО «Тольяттихимбанк» Равиля Саитова: «На предстоящий период мы поставили задачу провести анализ финансового состояния банка, его операционной деятельности и активов. Наша цель – сохранить стабильность, повысить эффективность работы банка и прозрачность его операций. В нашей деятельности мы будем максимально учитывать интересы клиентов «Тольяттихимбанка» – как юридических, так и физических лиц. Уверен, что банк будет более полно соответствовать требованиям регулятора по нормативам, резервам, рискам, в сфере кредитной политики. Надеюсь в этом на конструктивное сотрудничество с правлением и сотрудниками банка».

По сведениям источников из банка, прежний Наблюдательный совет работал лишь для видимости, и был прикрытием для формального одобрения проходящих через банк незаконных операций в интересах бенефициаров «Тольяттиазота». Эти операции – не что иное, как нелегальный вывод денег с ТоАЗа. Ни в какой другой деятельности по управлению банком прежний Наблюдательный совет не участвовал.

Александр Макаров, бывший до сих пор председателем НС, уже более 15 лет проживает в Великобритании. В России он находится в федеральном розыске в связи с расследованием в отношении него ряда уголовных дел, связанных с деятельностью основных бенефициаров ТоАЗа. Когда-то Макаров, работая чиновником в комитете по имуществу Самарской области, помог Махлаям незаконно приватизировать огромный ТоАЗ по схеме, разработанной для малых фирм. Впоследствии, уже перейдя на работу к Махлаям на ТоАЗ, он помогал им обворовывать уже само предприятие. В частности, именно при методической помощи Макарова, специалиста по имущественным отношениям, в период с 2005 по 2010 год из состава имущественного комплекса ТоАЗа был незаконно выведен агрегат аммиака №7. Российские правоохранительные органы еще в 2005-2010 гг. возбудили несколько уголовных дел о мошенничестве и незаконной приватизации, неуплате налогов и отмыванию денег, приобретенных незаконным путем, главными обвиняемыми в которых стали Макаров, ставший к тому моменту управляющим заводом, и Владимир Махлай, бывший «красный директор» ТоАЗа и отец Сергея. В 2005 г. Махлай-старший сбежал в Лондон, а вскоре к нему присоединился и Макаров.

Бывший председатель правления ТХБ Александр Попов был арестован в 2019 году в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества или участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Расследуя это дело, следователи обнаружили, что в 2015 году Попов по распоряжению Сергея Махлая пытался передать судьям Верховного суда РФ $2 млн в обмен на отмену доначисления ТоАЗу налогов за 2010 год. 9 июня 2021 года Центральный районный суд г. Тольятти приговорил его к 7,5 годам колонии строго режима по уголовному делу о даче взятки в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

В отношении Сергея Махлая, являющегося владельцем ТХБ, а также других бенефициаров ТоАЗа в настоящее время Следственный комитет РФ расследует ряд уголовных дел: об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ), по которому Махлай проходит в качестве заказчика.

По мнению экспертов, смена Наблюдательного совета в Тольяттихимбанке станет первым шагом к выводу банка из-под контроля международной мафии, использовавшей его как орудие для совершения и сокрытия своих преступлений. Это позволит избавить Тольяттихимбанк от влияния криминалитета, укрепить его финансовое состояние и улучшить рыночные позиции. Сотрудники банка, которых Попов и Махлай нередко обманом и угрозами втягивали в свои аферы, могут вздохнуть с облегчением, как и клиенты ТХБ, которым наверняка будет спокойнее держать свои счета и деньги в банке, не входящем в структуру международной преступной группировки.

Алексей Напылов