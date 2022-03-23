Поступила инициатива ввести регулирование цен на отечественные моторные масла

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Депутат Госдумы Василий Власов вышел с инициативой ввести регулирование цен на моторные масла. Свою идею он подробно изложил в письме председателю Правительства Михаилу Мишустину.

Как передает RT, политик сообщает о большом количестве обращений от россиян о ситуации с ценами на отечественные нефтепродукты. Власов отмечает, что цена на российские моторные масла выросла в среднем на 100 %, а на импортные - на 200 %.



Так, депутат предлагает ввести механизмы регулирования цен на моторные масла российского производства.