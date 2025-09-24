Поставки грузинского вина в Россию упали на 25 % в 2025 году

101

По итогам первых восьми месяцев 2025 года суммарные объемы поставок грузинского вина в Россию сократились на четверть в сравнении с тем же периодом 2024-го и составили 103,3 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы постсоветской страны.

За последний месяц лета экспорт в деньгах просел на пятую часть в сравнении с июльским показателем и составил 16,8 миллиона долларов. Это стало минимальным значением с апреля 2025 года.

Несмотря на это, Россия осталась главным в мире потребителем грузинского вина. На втором месте оказалась Польша, закупившая в августе эту алкогольную продукцию на сумму в 1,4 миллиона долларов, а топ-3 замкнула Украина с результатом в 986,3 тысячи. В январе-августе доля российского рынка в структуре экспорта грузинского вина составила 62,4 процента. В годовом выражении показатель просел на 6,8 процентного пункта.

После ввода российскими властями повышенных импортных пошлин на вино из недружественных стран Грузия закрепилась в числе главных поставщиков этого вида алкогольной продукции в РФ. Однако в 2025 году экспорт стал заметно проседать. По итогам января-июля поставки грузинского вина в Россию сократились на четверть и достигли трехлетнего минимума в денежном выражении. На этом фоне эксперты не ждут восстановления поставок вина из Грузии в России до прошлогоднего уровня по итогам 2025-го, пишет Лента.