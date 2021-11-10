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Порядка 40% россиян тратят более 30 тысяч рублей в месяц на основные нужды, такие как питание, коммунальные услуги и транспорт. При этом семейный бюджет почти каждого шестого респондента не превышает 25 тысяч, показало исследование одного из крупных сервисов по поиску работы.

Такой уровень расходов не устраивает большую часть опрошенных. Особенно недовольны жители Ростовской области, Краснодарского края, Татарстана, а также работники науки и образования, медицины и фармацевтики, транспорта, управления персоналом, административный персонал и занятые в сфере продаж, пишет РИА Новости.

Добавим, семейный бюджет планируют больше половины опрошенных. Доля тех, кто учитывает расходы и доходы, растет с возрастом респондентов.