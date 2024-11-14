Половина скидок на российских распродажах оказалась фейком

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Примерно половина участников распродаж, в том числе и мероприятия 11.11, стартовавшего в понедельник, пытается предложить покупателям фальшивые скидки. Об этом «Известиям» рассказали эксперты и представители торговых площадок.

Под выставлением некорректных скидок участники рынка онлайн-торговли подразумевают практики, используя которые продавцы, например, за месяц до распродажи ставят заведомо завышенные цены на товар. А в ходе распродажи снижают их до медианного уровня.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, нечестная практика формирования скидки присутствует примерно в половине предложений на крупных онлайн-площадках.

«Обычно это выглядит так. Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже — до 30%. Но при этом понимаешь, что это его обычная цена. А скидка образуется от того, что чуть раньше стоимость подняли на размер будущей скидки. Кстати, электроники это касается не в первую очередь — манипулировать пытаются со скидками на такие товары, как, например, кофе», — рассказывает эксперт.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, перед распродажами повышаются цены в 50–65% предложений, а затем они снижаются, что создает видимость скидок. По отдельным категориям товаров TelecomDaily подсчитывало ценовую динамику: выяснилось, что этим грешат не только мелкие торговцы, но и крупные розничные офлайн-сети.