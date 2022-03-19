Покупать жилье во время кризиса выгодно только имеющим сбережения россиянам

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Условия для приобретения недвижимости в период экономической нестабильности назвал риелтор Антон Семячкин, передает агентство «Росбалт» (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Согласно прогнозам специалиста, на рынке не предвидится ни удешевления квартир, ни резкого скачка цен — стоимость жилья в новостройках растет медленно, а «вторичка» стагнирует. «Ситуация на рынке такова, что ипотеки фактически не существует, и когда она возобновится, сказать сложно. Остались льготные программы, которые ориентированы все же на новостройки», — пояснил Семячкин.

Однако покупать жилье в строящихся домах эксперт не советует — этот шаг может быть опрометчивым, если возведение здания находится на начальном этапе. «Все зависит от застройщика, хотя риски есть всегда. Если большая компания, она вытянет проект», — отметил риелтор. Он также предположил, что с учетом сегодняшних законов брошенные по каким-либо причинам новостройки удастся достроить, но процесс возведения может занять много времени.

Гражданам, у которых имеется достаточно денег, чтобы приобрести жилье без ипотеки или с небольшой суммой кредитования, Семячкин порекомендовал вкладываться в недвижимость прямо сейчас.

Ранее в Росреестре сообщили, что ажиотажный спрос на новостройки в Москве держался два месяца подряд. Всего в январе-феврале оформили почти 17 тысяч договоров при покупке квартир в строящихся домах — рекордное для этого срока число ДДУ. Для сравнения аналитики привели показатели 2021 года — тогда за аналогичный период зарегистрировали на 31,4 процента меньше ДДУ (12,8 тысячи), пишет Лента.