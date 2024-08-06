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Погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 4,8 млн тонн в июле

6 августа 2024 11:48
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Погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 4,8 млн тонн в июле

В  июле 2024 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила  4,8 млн тонн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот в июле 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,2% и составил 10,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 14,8% и составил 13 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2024 года составила 35,6 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

·нефти и нефтепродуктов – 20,6 млн тонн (–5,5% к январю-июлю 2023 года);

·химических и минеральных удобрений – 2,8 млн тонн (+16%);

·химикатов и соды – 2,3 млн тонн (–3%);

·промышленного сырья и формовочных материалов – 2 млн тонн (–10,4%);

·зерна – 1,9 млн тонн (+0,9%).

Грузооборот с начала 2024 года составил 78,7 млрд тарифных тонно-км (–11,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 95,3 млрд тонно-км (–12%).

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