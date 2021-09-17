Погорельцы из Борского района получили социальные выплаты на покупку жилья

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В четверг, 16 сентября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь встретился с жителями Борского района, которые потеряли жилье во время августовских пожаров на территории муниципалитета. Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации люди получают полную поддержку со стороны регионального Правительства.

Напомним, из-за несанкционированного пала сухой травы 21 августа сгорели жилые дома в селе Гвардейцы. «Не передать словами – огонь был до неба. Мы не видели даже какого цвета оно было», – с ужасом вспоминают тот день сельчане. Уже на следующий день огонь дошел до Немчанки. «Забрала детей, забрала документы и уехала. Муж пытался потушить дом один, и у него не получилось. Остался один почтовый ящик», – вспоминает Олеся Левик. Они проживали вместе с супругом Александром и тремя детьми. Олеся Игоревна – заслуженный социальный работник, награждена памятным знаком «За служение людям». Александр Левик – сварщик. Это было их единственное жилье.

Всего в двух селах сгорело 29 домов, 12 из них – жилые. В муниципалитете был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Благодаря усилиям Губернатора, пожарных, военнослужащих и добровольцев справиться с огнем удалось. К тушению были привлечены больше 700 человек и почти 200 единиц спецтехники, пожарные поезда, вертолеты Ми-8, самолет ИЛ -76.

Глава региона был на месте пожара с первых часов его возникновения, принимал оперативные решения по использованию имеющихся ресурсов и привлечению специальной техники для тушения пожара. Уже 23 августа Глава региона встретился с жителями Гвардейцев и Немчанки, чтобы оказать помощь пострадавшим людям. Выслушав всех, принял решение о выделении средств на первоочередные нужды. «Всем, кто прописан и имел постоянное жилье, помощь будем оказывать обязательно, в беде не бросим», – заявил тогда Дмитрий Азаров. И обещание выполнил.

Всего с заявлениями на получение социальной выплаты обратилось 19 граждан. Трое из них уже подобрали жилые помещения для покупки, остальные находятся в поиске. Губернатор встретился с людьми, чтобы передать им сертификаты на приобретение жилья.

«В августе вам пришлось пережить непростые дни. Первая помощь вам была оказана, общественники не остались в стороне. Мы вместе с вами определились по подбору жилья. И сегодня я готов вручить вам сертификаты на приобретение жилья, – обратился Губернатор к погорельцам. – Можете быть уверены, что теперь решение вашей проблемы – на особом контроле. Постараемся создать все условия, чтобы у вас была возможность жить, творить, радоваться, растить детей».

В числе погорельцев 77-летняя ветеран труда области Раиса Хаустова. С супругом, умершим в 2010 году, они достойно воспитали двоих детей, всю жизнь занимались приусадебным хозяйством: выращивали овощи, содержали домашний скот и птицу. Сгоревший дом в селе Гвардейцы был у Раисы Максимовны единственным жильем. Поэтому наряду с другими социальными выплатами она получила средства на приобретение нового дома и уже нашла его в селе Борское.

«Уважаемый Дмитрий Игоревич, я очень благодарна вам за то, что скоро мы получим ключи от нашего нового жилья. Мы теперь будем борчане, а не гвардейцы, – не сдержала эмоций Раиса Максимовна. – Я хочу поблагодарить и жителей Самарской области за то, что они нас обули, одели».

Волонтеры привозили продукты, вещи. «Я увидел искреннее желание самых разных людей оказать помощь тем, кто попал в беду. Спасибо землякам за такую отзывчивость. Это очень дорого для меня, – отметил Губернатор. – Беда всех объединила, и такую сплоченность, на мой взгляд, важно сохранить».

Сертификат на приобретение нового жилья, взамен сгоревшего получила и многодетная семья Олеси Левик. Они решили приобрети новый дом в районном центре. Женщина поблагодарила руководство области и муниципалитета за поддержку, а также общественников и всех неравнодушных людей, которые не остались в стороне и помогали в трудный час. «Меня переполняют эмоции. Низкий поклон всем людям, которые помогли нашей семье, вам, Дмитрий Игоревич, за то, что не оставили нас в беде», – с благодарностью обратилась многодетная мама.

Вещи, продукты, средства для погорельцев собирали добровольцы, различные благотворительные и общественные организации. Например, Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав инвалидов и предоставлению социальных услуг «Открытое сердце». По словам исполнительного директора организации Регины Воробьевой, собранные средства станут дополнительной поддержкой людям к новоселью.

«Для оперативной помощи людям мы организовали штабы – в Самаре, Тольятти, в Борском районе. Большую помощь оказали волонтеры, люди помогали продуктами, был открыт специальный расчетный счет, на который все желающие помочь могли перечислить средства, – рассказала Регина Воробьева. – Деньги перечисляли и физические лица, и организации. На сегодняшний день на этом расчетном счете у нас боле 2,5 миллионов рублей. 23 сентября мы заканчиваем сбор средств. После этого все эти деньги мы адресно будем перечислять».

Дмитрий Азаров попросил собрать совет уважаемых людей района, которых знают и которым доверяют люди, чтобы в их присутствии распределить благотворительные средства.

Деньги собирали и социальные работники. «Потрясающая история, когда работники социальных служб собрали средства из своих зарплаты, а они у них нефантастические, чтобы помочь приобрести новое жилье. Я восхищен этим поступком, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Это говорит о том, люди, которые трудятся в социальной сфере, очень отзывчивые, для них нет чужой беды. Это заслуживает глубочайшего уважения».

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова рассказала о дополнительной помощи, которую погорельцы получили в первые дни после пожаров. «17 семей, потерявшие единственное жилье, получили по 100 тысяч рублей, 6 семей получили по 50 тысяч рублей в связи с частичной утратой имущества, еще три человека получили по 50 тысяч рублей на лечение. Такая помощь на сегодняшний день уже оказана, работаем дальше», – доложила она.

«Необходимую помощь, как и обещал, оказали, – резюмировал Губернатор. – Очень рад, что мы смогли оперативно отреагировать и помочь с приобретением жилья». В завершении встречи Дмитрий Азаров призвал жителей Борского района застраховать новые дома, чтобы быть спокойными за свое имущество.