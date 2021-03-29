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Подведены итоги деятельности двух ТОСЭР «Тольятти» и «Чапаевск»

29 марта 2021 17:13
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В этом году там откроется девять новых производств.

Итоги деятельности двух территорий опережающего социально-экономического развития «Тольятти» и «Чапаевск» подвели на оперативном совещании в Правительстве Самарской области, которое провёл губернатор Дмитрий Азаров.

Сегодня статус резидента территории опережающего развития имеют 82 компании: 72 – тольяттинских и 10 – чапаевских. «Они готовы вложить в экономику моногородов больше 44 миллиардов рублей и создать почти 11 тысяч рабочих мест», – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Сегодня территория опережающего социально-экономического развития «Тольятти» остаётся лучшей в стране по числу привлечённых резидентов. Кроме того, Автоград в ноябре прошлого года вошёл в ТОП-10 лучших моногородов России и отмечен как лидер по количеству привлечённых инвесторов. Активно развивается ТОСЭР «Чапаевск», которая получила этот статус относительно недавно.

Резидентами ТОСЭР уже запущено 48 производств, вложено 17 миллиардов рублей инвестиций, создано 5560 рабочих мест.

В текущем году планируют начать деятельность ещё 9 компаний. Из них 6 – в Тольятти – будут производить металлические двери, железобетонные конструкции, аккумуляторы, автокомпоненты, материалы шумоизоляции, сыры по итальянским технологиям.

В Чапаевске планируется открыть завод по производству железобетонных изделий, по выпуску фармацевтической продукции и по изготовлению пластиковой тары. «Как видно, режим ТОСЭР позволяет привлекать совершенно разных инвесторов: от пищевого производства до информационных технологий, от крупных производств до небольших предприятий в сфере услуг», – отметил руководитель областного минэкономразвития.

Дмитрий Богданов обратил внимание на то, что в прошлом году из-за пандемии и ограничений, связанных с распространением коронавируса, некоторые резиденты столкнулись со сложностями в выполнении минимальных требований первого года «резидентства» по капитальным вложениям и созданию рабочих мест. «Предвидя проблемы, мы ещё в июне 2020 года вышли с инициативой в федеральное Правительство о продлении срока выполнения минимальных требований по объёму капитальных вложений и количеству созданных рабочих мест для резидентов, получивших статус после 1 апреля 2019 года, – отметил министр. – 11 марта принято постановление Правительства России о продлении до двух лет срока выполнения минимальных требований резидентами ТОСЭР».

Руководитель Минэконома подчеркнул, что активная работа региональных властей, личное участие Губернатора в решении острых вопросов позволили компаниям успешно преодолеть сложный период.

При этом ряд организаций приняли решение о расширении своих производств. «Зетта», «Феронни Тольятти», «Билдинг Строй Гроуп» и Мясокомбинат «Лада» в общей сложности планируют дополнительно создать 2,5 тысячи рабочих мест и вложить в расширение 4,6 миллиардов рублей инвестиций.

«Работа по привлечению резидентов будет продолжена. Подготовлена и 26 марта подана заявка в Правительство России по расширению видов экономической деятельности», – отметил Дмитрий Богданов.

«Мы рассчитываем на то, что принятие решение по расширению видов экономической деятельности позволит нам привлечь инвесторов из новых сфер. Сейчас переговоры активно ведутся», – добавил Председатель областного Правительства Виктор Кудряшов.

Глава региона отметил, что работа территорий опережающего социально-экономического развития вышла на хороший уровень, не смотря на сложности, связанные с пандемией. «Работа по поддержке предприятий проведена успешно. Понятно, что сложности прошлого года, с которыми столкнулась экономика в целом, отразились на деятельности компаний. Но, тем не менее, мы должны ставить ещё более амбициозные задачи по развитию этих территорий», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

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Комментарии

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29 марта 2021  17:35
Дмитрий Азаров инициировал проверки качества содержания дорог в Самаре и Тольятти
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В этом году там откроется девять новых производств.
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