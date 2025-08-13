Я нашел ошибку
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Подразделение Sony в России прекратило существование

13 августа 2025 09:10
Подразделение Sony в России прекратило существование

Компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус» — российское подразделение Sony Mobile Communications — прекратила существование, успешно завершив самоликвидацию 11 августа. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, компания уже пыталась самоликвидироваться в декабре 2023 года, но тогда ей в этой процедуре было отказано.

Sony Mobile Communications, работающая в сфере портативной электроники, является дочерней структурой японской Sony, приостановившей в 2022 году работу Playstation Store, из-за чего отечественные пользователи даже подали к ней коллективный иск.

Основное российское юридическое лицо Sony «Сони электроникс» при этом пока действует. В то же время в 2024 году одной из причин развала сделки с индийской Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) стоимостью в 10 миллиардов долларов в Sony Pictures Entertainment назвали наличие у предполагаемого контрагента «дочек» в России.

