Подорожание еды разогнало в сентябре инфляцию в Самарской области до 8,1%

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Об этом сообщает Центральный банк. По данным ведомства, в сравнении с августом, годовая инфляция в регионе увеличилась на 0,96%. При этом в Самарской области она значительно выше, чем в среднем по России (7,4%) и по Приволжскому федеральному округу (7,64%).

Согласно сообщению Центрального банка, в регионе быстрее всего растут цены на продовольственные товары (11%, при том, что в августе этот показатель был на уровне 8,81%), и в частности на плодоовощную продукцию (19,42%). Центральный банк связывает рост цен с ростом издержек производителей, пишет Обозрение.

Из-за холодной осени тепличные хозяйства стали больше денег тратить на обогрев, что сказалось на ценах на помидоры и огурцы. Мясная и молочная продукция подорожала из-за проблем с кормами – зерновые стали стоить очень дорого, зеленых кормов не хватает из-за засушливого лета.

Свинина стала дороже из-за распространения в регионах-поставщиках африканской чумы свиньи.

Инфляция в сфере непродовольственных товаров, напротив, немного сократилась – с 8,96% в августе до 8,85% в сентябре. Центральный банк связывает это с замедлением удорожания строительных материалов после того, как правительство ввело пошлины на экспорт древесины и металлов.

Инфляция на услуги в регионе выросла с 2,6% до 3,32%. На нее, в первую очередь, повлиял туристический сектор.

«В сентябре в Турции введены дополнительные требования для въезда туристов и их перемещения по стране. В условиях сохранения спроса на отдых это вызвало ускорение удорожания путешествий по доступным направлениям (в том числе, ОАЭ) и годовой рост цен на путевки в дома отдыха и пансионаты региона», — сообщает Центральный банк. Также ускоренными темпами росли цены на образовательные услуги.