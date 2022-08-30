Почти все магазины готовы работать с маркированной молочкой с 1 сентября

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Подавляющее большинство розничных участников товарооборота по прогнозам «Оператора-ЦРПТ» будут подключены к системе маркировки и готовы к торговле маркированной молочной продукцией к 1 сентября. С этой даты начинается новый этап внедрения системы маркировки для таких товаров. В частности, обязательным становится выбытие молочной продукции на кассах, а также передача сведений о поставке товаров объемно-сортового (артикульного) учета. То есть все юридические лица, торгующие молочной продукцией, будут обязаны сканировать коды маркировки при продаже и передавать данные об обороте товаров через систему электронного документооборота. У бизнеса, который не подготовился к 1 сентября, но хочет продолжить продавать молочную продукцию, останется возможность настроить необходимые процессы, это займет всего один день.

«Мы видим, что бизнес показывает высокую динамику подключения к системе маркировки и сервисам электронного документооборота. Большинство из компаний будут готовы к продаже молочной продукции по новым правилам с 1 сентября. Для того, чтобы малый и средний бизнес не несли дополнительных затрат, разработаны бесплатные сервисы – электронного документооборота ЭДО.Лайт и мобильное приложение "Честный ЗНАК.Бизнес", которое заменяет сканер. Все это позволяет бесшовно подключиться к системе без затрат, внедрение сервисов занимает несколько часов», - сообщили в Центре развития перспективных технологий.

В Ассоциации компаний розничной торговли, участниками которой являются крупнейшие торговые сети России, сообщили, что все крупные федеральные сети полностью готовы к работе по новым правилам. «Торговые сети уже несколько лет работают с маркированными товарами, более 5 товарных категорий, все процессы обкатаны и протестированы. Благодаря предоставленным Правительством отсрочкам, удалось в полной мере подготовиться к введению новых правил и в отношении молочной продукции. Компании АКОРТ уже работают с использованием электронного документооборота и готовы корректно передавать информацию об обороте маркированных товаров. Также все участники АКОРТ уже активно продают надлежащим образом промаркированную молочную продукцию. Никаких задержек при продаже молочки 1 сентября не прогнозируем», - рассказали в ассоциации.

Цифровая маркировка молочной продукции введена в России с 2021 года. С 1 июня прошлого года она стала обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября – для продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря – для товаров с периодом хранения 40 дней и менее. В настоящее время цифровая маркировка также распространяется на упакованную воду, табак, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.