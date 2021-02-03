Почти четверть компаний в России оставит сотрудников на удаленке

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Об этом говорят результаты исследования международной рекрутинговой компании Hays, передаёт РИА Новости. Так, 23% компаний заявляют, что в ближайшее время почти вся организация продолжит работать удаленно, в офисе находится только небольшое число дежурных сотрудников. Всего в опросе приняли участие свыше 500 крупных работодателей.

16% организаций заявили, что у них процесс настроен так, что абсолютно вся команда продолжит работать удаленно. 13% компаний работали в пропорции 30/70, согласно указу мэра Москвы. И только 2% опрошенных компаний удаленно вообще не работали.