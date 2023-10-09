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Во Всемирный день почты Почта России назвала самые перспективные страны для розничного экспорта

Почта сравнила объёмы отправок за рубеж в третьем квартале 2023 г. и за аналогичный период прошлого года. Самый значительный рост показали отправления в Грузию, Аргентину, Сербию, ОАЭ и Китай.

По данным за третий квартал 2023 г., объёмы трафика в Грузию по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли втрое (+216%). Страна поднялась в списке наиболее популярных для экспорта с 38 на 25 место. В Грузию из России отправляют одежду и обувь, бижутерию, товары для красоты и здоровья, книги и канцелярские принадлежности, а также детали для спортивного оборудования. В августе 2023 г. Почта России запустила прямую авиадоставку из международного аэропорта Внуково в Тбилиси.

Почти в два раза (+92%) в 3 кв. этого года по сравнению с 3 кв. прошлого увеличилось количество посылок в Сербию. В 2022 г. по этому показателю она занимала 19 строчку в общем экспортном рейтинге Почты — по итогам третьего квартала 2023 г. страна вошла в десятку наиболее популярных направлений. В Сербию везут стоматологическое оборудование, БАДы, детские конструкторы, книги и товары для дома.

Также по итогам третьего квартала Почта отметила рост числа отправлений в Монголию (+134%), Черногорию (+128%), Аргентину (+106%), Мексику (+86%), ОАЭ (+36%) и Китай (+10%).

Китай, который в прошлом году поднялся с 5 строчки на 2 в рейтинге по количеству экспортных посылок, продолжает показывать динамичный рост объёмов. При этом доля страны в общем числе отправлений за границу в третьем квартале этого года составила 15,8%. Среди наиболее популярных стран для почтового экспорта первое место по-прежнему занимает США.

«Российские экспортёры продолжают осваивать новые рынки, и речь идет не только о ближнем зарубежье. Большой потенциал мы видим в развитии российского розничного экспорта в Китай и страны Латинской Америки. Уверен, что выход на новые рынки — это отличная возможность для бизнеса увеличить выручку. Почта готова предложить российским экспортёрам выгодные тарифы, быструю и надежную доставку за границу», — сказал Павел Медников, руководитель бизнеса «Экспорт» Почты России.