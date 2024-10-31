По семейной ипотеке выделили дополнительный лимит на 350 млрд рублей

129

Дополнительный лимит на 350 млрд рублей выделен по госпрограмме "Семейная ипотека", процесс его распределения уже запущен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

"По программе "Семейная ипотека" выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей на предоставление кредитов банками. ДОМ.РФ, как оператор программы, запустил процесс распределения этого лимита между кредиторами, итоги будут подведены уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минфина ТАСС сообщали, что общего лимита по льготной семейной ипотеке хватит до ноября. 30 октября Сбер сообщил о временной приостановке записи на сделки по семейной ипотеке, а затем банк ВТБ заявил об аналогичном шаге с 31 октября в связи с исчерпанием лимитов по этой программе.