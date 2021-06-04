ПМЭФ: Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором компании «Феррони» Мариной Павловой

101

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение с Мариной Павловой, генеральным директором компании «Феррони» — крупнейшей компании по производству металлических дверей и комплектующих к ним в России. Предметом соглашения является сотрудничество в процессе реализации инвестиционного проекта «Строительство завода противопожарных дверей в ОЭЗ Тольятти» на территории Самарской области, что обеспечит региону объем инвестиций более 6 млрд. рублей и создание почти 1500 новых рабочих мест.

«Мы давно сотрудничаем с самарским регионом. Уже этим летом запускается площадка, на которой сейчас проходят пуско-наладочные работы. Первый опыт взаимодействия был успешным. Мы получили достаточную поддержку, нам здесь комфортно, и мы надеемся, что наше дальнейшее взаимодействие будет таким же эффективным, что даст ускорение и нашим планам по развитию», — отметила генеральный директор компании «Феррони Тольятти» Марина Павлова.

​ Также в ходе встречи было подписано соглашение между Фондом «Сколково» и компанией «Феррони», которая планирует продолжить исследовательскую работу на площадке регионального оператора Фонда в Самарской области — Технопарка «Жигулёвская долина». В результате подписания соглашения компании «Феррони» может быть присвоен статус индустриального партнера Фонда «Сколково». Компания сможет внедрять инновационные разработки на производстве противопожарных дверей и всех комплектующих. Общий объем инвестиций по всем запланированным проектам составит более 15 миллиардов рублей.